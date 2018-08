Funeral de escuteira que morreu atropelada em Aveiro realiza-se na sexta-feira

Ontem às 22:19 Facebook

O último adeus à pequena Madalena Teixeira Seixo, a menina de 10 anos que morreu na sequência de um atropelamento em S. Jacinto, Aveiro, está marcado para sexta-feira, às 10 horas, na Igreja de Queijas, Oeiras.

A menina, exploradora no Agrupamento de Escuteiros 774 de Queijas, estava com outros escuteiros no acampamento de verão, em S. Jacinto. Na segunda-feira, foi colhida por um carro quando atravessava a estrada nacional 327 e acabou projetada para a ria.

Foi resgatada da água por um chefe do agrupamento, assistida pelo INEM e bombeiros novos de Aveiro e transportada de helicóptero para a pediatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A menina não resistiu aos graves ferimentos e acabou por morrer na terça-feira à noite.

O Corpo Nacional de Escutas decretou sete dias de luto nacional.