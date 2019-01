Queda de estrutura num prédio em construção faz dois feridos ligeiros

Hoje às 19:09 Facebook

Um acidente de trabalho num edifício em construção em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, Lisboa, fez esta tarde dois feridos ligeiros.

De acordo com a mesma fonte, uma estrutura metálica caiu "no terceiro piso de um edifício em construção", tendo sido necessário mobilizar uma grua dos Bombeiros do Dafundo, em Linda-a-Velha, para socorrer os dois feridos.

De acordo com os bombeiros de Paço de Arcos, os dois homens são "feridos leves".

À agência Lusa o INEM afirmou tratarem-se de dois homens, de 35 e 40 anos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o acidente foi dado às 16:23, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, a PSP e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São Francisco Xavier.

Ainda de acordo com fonte dos bombeiros de Paço de Arcos, as obras no prédio em construção irão "continuar dentro da normalidade".