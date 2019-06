Viatura em contramão origina colisão frontal na Avenida Marginal em Oeiras

Hoje às 07:54 Facebook

Uma colisão frontal na Avenida Marginal, em Paço de Arcos, concelho de Oeiras, na noite de terça-feira, causou dois feridos graves e quatro ligeiros.

"Tratou-se de um choque frontal entre duas viaturas, que causou quatro feridos ligeiros e dois feridos graves. Os feridos graves ficaram encarcerados, mas estão conscientes, foram estabilizados e já transportados para o hospital", disse Ricardo Ribeiro, comandante dos Bombeiros de Paços de Arcos, em declarações no local.

O comandante acrescentou que os dois feridos graves são os condutores de ambas as viaturas envolvidas no acidente, adiantando que uma das viaturas circulava em contramão.

O porta-voz da PSP no local confirmou que uma das viaturas circulava em contramão e que as autoridades vão investigar as causas do acidente.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta para a colisão foi dado às 22.57 horas de terça-feira, tendo acorrido ao local 29 operacionais apoiados por 12 viaturas das organizações de socorro.

O acidente ocorreu no sentido Lisboa-Cascais, que esteve encerrado à circulação até cerca das 3 horas, enquanto no sentido contrário o trânsito circulou de forma condicionada durante as operações de socorro e limpeza da via.