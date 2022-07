Jovem morre afogado em praia de Oeiras

Um jovem de 21 anos morreu afogado, esta tarde de sábado, na Praia de Santo Amaro, em Oeiras. A vítima foi resgatada pelos nadadores salvadores em paragem cardiorrespiratória, mas acabou por morrer no local.

O alerta foi dado pela namorada do rapaz aos nadadores salvadores, dando conta que o jovem tinha ido mergulhar, mas deixou de o ver. Os sete nadadores salvadores começaram a procurar pela vítima e acabaram por encontrá-la, dentro de água e sem sentidos.

O jovem foi retirado para o areal, onde foi submetido a manobras de reanimação pelos nadadores salvadores num primeiro momento e depois pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Cascais, indica ao JN o comandante da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco.

Apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local e o corpo transportado para a morgue.

13.ª morte por afogamento deste o início da época balnear

Esta é a 13ª morte por afogamento deste o início da época balnear, menos uma que o total do ano passado. Dez deram-se em praias não vigiadas. A Autoridade Marítima Nacional (AMN) antecipa já um aumento de mortes no total da época balnear face ao ano passado e justifica os números elevados com o desconfinamento.

"O fim das medidas restritivas e o aumento do turismo levaram um aumento de banhistas nas praias e com isso o maior número de ocorrências, algumas infelizmente mortais", refere José Sousa Luís, porta voz da AMN.