Moradores contra torres com 19 andares em Oeiras

Petição com quase 3000 assinaturas pede redução da altura dos dois prédios no bairro do Espargal. Câmara diz que vai ponderar.

A construção de dois prédios de 19 andares, no bairro do Espargal, em Oeiras, com o dobro da altura dos edifícios à volta está a causar indignação entre os moradores. Lançaram uma petição, até agora com 2988 assinaturas, para que a proposta, conhecida como Torres do Espargal, seja revista. Querem que se reduza o número de pisos, de forma a respeitar o enquadramento arquitetónico dos bairros envolventes. A Câmara de Oeiras diz que está a ponderar "a eventual introdução de ajustamentos".

Ana Nunes, uma das subscritoras da petição, diz que os prédios de 19 andares, do projeto apresentado pelo executivo de Isaltino Morais, "têm mais do dobro de altura dos edifícios dos bairros envolventes, com uma altura média de oito ou nove pisos". "Algumas habitações vão ser muito prejudicadas em termos de exposição solar. São duas torres que não estão minimamente enquadradas em termos paisagísticos e arquitetónicos, não tem nada a ver com a envolvente", lamenta, acrescentando que, por isso, o projeto viola o Plano Diretor Municipal (PDM).