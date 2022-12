Morte em cave inundada. "Não chegamos a tempo. A sorte do marido foi agarrar-se à cama"

No centro de Algés, em Oeiras, a maioria dos moradores e comerciantes não tinham memória de inundações como aquelas que aconteceram, nesta madrugada de quinta-feira, na Grande Lisboa. "Foi uma tragédia, foram as piores cheias", comentavam, desolados, alguns funcionários do restaurante Sé da Guarda, enquanto apanhavam água e lama, na Rua Sport Algés e Dafundo. Na mesma rua, uma mulher de 77 anos, perdeu a vida dentro da própria casa ao tentar salvar o marido acamado.

Manuel Fonseca e Maria Fonseca, irmãos, estavam em casa, num rés-do-chão, quando o nível da água começou a subir. Lembraram-se logo dos vizinhos, casal de idosos a viver numa cave. "Fui logo pedir ajuda aos Bombeiros de Algés, que já estavam na zona. Arrombamos a porta e o senhor, que estava acamado, estava agarrado ao colchão junto ao teto a pedir ajuda. A água estava a um palmo do teto, era assustador. Também sou bombeiro e mergulhei com um deles e conseguimos logo resgatá-lo", conta Manuel Fonseca.

O pior veio a seguir. "Voltamos para procurar a senhora, mas quando a puxei infelizmente já não havia nada a fazer. Não chegamos a tempo de a salvar. A sorte do marido dela foi agarrar-se à cama", partilha emocionado. O idoso, que se desloca em cadeira de rodas, foi para o Hospital São Francisco Xavier, onde ainda se encontrava esta tarde. A vizinhança estava consternada. "Ela era muito boa pessoa, gostava muito dela. Acredito que lutou para salvar o marido, eles davam-se muito bem. Não merecia isto", lamentou o vizinho Dady.