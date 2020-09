Mulher morre colhida por comboio em Algés

JN/Agências Ontem às 22:31 Facebook

Uma mulher com cerca de 60 anos foi colhida por um comboio na estação ferroviária de Algés, concelho de Oeiras.

O alerta foi dado às 20.15 horas e o óbito foi confirmado no local, adiantou à agência Lusa uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A composição circulava no sentido Lisboa-Cascais e o acidente obrigou ao corte da linha, entre as 20.16 e as 20.58 horas.

A PSP diz não saber ainda as circunstâncias que levaram a mulher a cair para a linha.

No local estiveram a PSP, os Bombeiros Voluntários de Algés e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).