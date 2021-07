Mulher morre em colisão que envolveu seis carros na A5 em Oeiras

Paulo Lourenço Ontem às 23:24 Facebook

Uma mulher morreu, na noite deste sábado, na sequência de uma colisão que envolveu seis automóveis na A5 (autoestrada que liga Lisboa a Cascais) junto à saída para Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras. Do acidente resultaram ainda mais cinco feridos ligeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou ao JN que o alerta para o acidente foi dado às 21.11 horas, tendo avançado para o local elementos dos Bombeiros Voluntários de Algés e de Carnaxide, da GNR e da Brisa, além da Viatura Médica de Emergência Média e Reanimação (VMER) do Hospital Amadora-Sintra,

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu ao quilómetro 4,5 da A5, junto ao nó de saída para Linda-a-Velha, no sentido Lisboa-Cascais.

A vítima terá falecido ainda no local. As operações de socorro obrigaram ao corte de três faixas, mas, como naquela zona da autoestrada existem quatro, foi possível escoar o trânsito pela via mais à esquerda.