Oeiras já fez mais de 800 testes gratuitos à covid

Numa semana, foram testadas gratuitamente 832 pessoas em Oeiras, um dos municípios do país que está a custear testes rápidos aos seus munícipes. A autarquia prevê que sejam feitos cerca de 50 mil testes em farmácias nesta primeira fase de testagem.

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) iniciou, no dia 5 de abril, um projeto de testagem massiva gratuita à sua população. A medida faz parte do plano de combate ao coronavírus. "Acredita-se que a atuação preventiva, a par com o atual processo de vacinação, são passos cruciais para o regresso à normalidade que conhecemos e ansiamos", lê-se no comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira pela autarquia

Para assinalar a primeira semana do programa, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, visitou uma das 15 farmácias do município aderentes ao programa de testagem rápida à covid-19, inseridas "no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido com a Associação Nacional de Farmácias".

A CMO prevê que sejam feitos 50 mil testes em farmácias na primeira fase de testagem, e 10 mil testes, em dois meses, na unidade móvel que está a circular pelo concelho e cuja localização pode ser consultada no site da autarquia. Este programa permite aos munícipes fazer dois testes por mês (um teste a cada 14 dias).

Para fazer o teste basta solicitar o seu agendamento numa das 15 farmácias aderentes ou dirigir-se à unidade móvel. Os testes são realizados por uma equipa de profissionais qualificados.