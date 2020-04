Padre de Oeiras reza pelas ruas num carro com teto de abrir e colunas

JN Hoje às 18:54 Facebook

Em época de pandemia pela Covid-19, e consequente estado de emergência, cada um faz o que pode para fazer valer a sua mensagem.

No Twitter, surge a história de um padre, em Oeiras, que atrás da imagem de uma Nossa Senhora de Fátima, está em pé num automóvel da marca Smart, de teto de abrir, e reza "Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo".

É o que mostra um vídeo publicado na rede social pela correspondente da agência Reuters em Lisboa, Catarina Demony. No "tweet", a jornalista escreve que "as igrejas estão fechadas, as pessoas ficam presas em casa, mas não há como parar este padre, em Oeiras".

Foi um amigo da jornalista quem filmou o momento.