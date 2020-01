Panela a ferver cai sobre três crianças em prédio ocupado

Paulo Lourenço Hoje às 22:20 Facebook

Mãe preparava banho para menores de 2, 4 e 5 anos, enquanto fazia a lida da casa, em Oeiras. Sofreram queimaduras graves.

Três crianças, de 2, 4 e 5 anos, sofreram queimaduras graves, ao início da tarde desta sexta-feira, quando uma panela a ferver caiu do fogão e as atingiu em cheio, numa casa de Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras. Foram transportadas para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, sendo que, ao final da tarde, uma delas corria ainda risco de vida.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide adiantou ao JN que o acidente aconteceu por volta das 14 horas, quando a mãe de duas crianças aquecia água para preparar um banho, enquanto fazia a lida da casa. "Um dos miúdos alcançou a panela com a mão e derrubou-a. A água caiu sobre os três", contou.

De acordo com a mesma fonte, duas das crianças eram irmãs e a outra seria vizinha. A água a ferver acabou por atingir em cheio os dois rapazes e uma rapariga, causando-lhes queimaduras do 1.º e 2.º graus sobretudo na zona do tronco. Um dos rapazes mais velhos foi transportado ao hospital em estado muito grave, dada a extensão das queimaduras.

Segundo os testemunhos dos vizinhos, que solicitaram o anonimato, a família em causa ocupou o imóvel devoluto há cerca de um ano. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas viverão naquele espaço e há mesmo queixas de barulhos e discussões frequentes, sobretudo no período noturno.

Incêndio em barraca

"Eles viviam numa outra casa abarracada perto, que, por causa de um incêndio, aqui há tempos, ficou sem teto. Mas, mesmo assim, continuaram lá, até que a senhora que morava no rés do chão deste prédio foi realojada", contou ao JN uma vizinha. Outro testemunho adianta que o barulho já motivou muitas queixas e que, "ainda no último fim de semana, houve discussões e agressões", que terão levado mesmo a uma intervenção policial.

Os moradores adiantam que se aperceberam da gravidade do estado das crianças: "Elas gritavam muito. Coitadinhas, estavam mesmo muito mal".

Ambulâncias escoltadas até ao hospital

Os Bombeiros de Carnaxide foram os primeiros a chegar ao local, tendo prestado os primeiros socorros. "As crianças estavam todas conscientes, mas com muitas dores", contou ao JN Francisco Matos, segundo-comandante da corporação. A gravidade da situação levou a que as ambulâncias fossem escoltadas pela PSP até ao hospital, para evitar os constrangimentos de trânsito. Ao todo, estiveram no local nove operacionais e cinco viaturas.