Quatro surfistas resgatados em Oeiras por embarcação salva-vidas

Quatro surfistas em dificuldades na área de rebentação, perto do Farol do Bugio, em Oeiras, foram resgatados, esta segunda-feira, pela embarcação "Rainha D. Amélia" da Estação Salva-Vidas de Cascais.

A noticia é avançada pelo jornal digital "Cascais24", segundo o qual os surfistas tinham-se deslocado com duas motos de água e pranchas. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, um dos elementos do grupo que estava na prancha perdeu o contacto com os restantes elementos. Uma das motas de água terá também avariado.

Um dos surfistas, que estava numa das motas de água acabou por lançar o alerta para as autoridades a pedir auxílio, que foi recebido pelas 14.45 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (MRCC Lisboa).

A Autoridade Marítima mobilizou, então, para o local a embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais "Rainha D. Amélia", que efetuou o resgate de três elementos que estavam junto às motos de água, os quais acabaram por ser transportados até à Marina de Oeiras.

O quarto elemento, que se encontrava na prancha de surf, rumou até terra, tendo sido detetado pela Polícia Marítima da Costa da Caparica quando estava a chegar à Cova do Vapor. Não precisou de assistência médica, tendo sido conduzido para o posto da Polícia Marítima da Costa da Caparica para identificação.