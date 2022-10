Resgatado tripulante de barco naufragado ao largo de Oeiras

JN Hoje às 14:37 Facebook

As autoridades marítimas resgataram, na sexta-feira, um tripulante de uma embarcação de recreio que virou a cerca de 900 metros da praia de Caxias, no concelho de Oeiras.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 15 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que uma aeronave da Força Aérea Portuguesa havia avistado uma embarcação virada à deriva, com um tripulante no casco, foram ativadas para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa", informa comunicado da Polícia Marítima, divulgado este sábado.

À chegada ao local, a vítima, um jovem de 20 anos, apresentava alguns sinais de hipotermia, tendo sido resgatado e auxiliado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas. "A vítima foi de seguida transportada para a marina de Oeiras e, por se encontrar bem fisicamente, não foi necessário prestar assistência diferenciada, tendo o jovem abandonado o local pelos seus próprios meios", acrescenta a nota.

A embarcação acidentada foi depois rebocada pelos elementos da Polícia Marítima para junto da Torre VTS, por questões de segurança para a navegação.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.