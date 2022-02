Acidente encarcerou três pessoas e interditou a EN247

Um acidente que envolveu dois carros, na freguesia de Colares, concelho de Sintra, interditou a Estrada Nacional (EN) 247 e levou ao encarceramento de três pessoas.

As três vítimas do acidente ficaram retidas no interior do veículo e foram posteriormente desencareceradas, com ferimentos ligeiros, e transportadas para o hospital Amadora-Sintra.

O alerta foi dado às 20.24 horas e, além dos Bombeiros Voluntários de Almoçagame, estiveram no local a GNR e uma viatura médica, totalizando sete veículos e 15 operacionais.