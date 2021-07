Pedro Ventura: "Alguns vêm para Sintra ganhar protagonismo para outros voos"

Sofia Cristino Hoje às 11:07 Facebook

Natural de Viseu, fixou-se em Sintra em 2000 e não saiu mais de lá. Candidato pela terceira vez à Câmara de Sintra, Pedro Ventura já conta com um longo caminho na vida política do concelho.

Foi vereador com pelouros entre 2012 e 2017, mas nas últimas eleições autárquicas recusou pastas, passando a ser vereador sem pelouros. A mobilidade, saúde e as desigualdades sociais são as prioridades para o candidato da CDU, que considera ainda que a Câmara não deve substituir o Estado "como tem feito".

É vereador na Câmara de Sintra desde 2012. Sente que tem vantagem sobre outros candidatos?