Bruno Góis: "Habitação é a principal falha do município de Sintra"

Bruno Góis é o candidato mais novo à Câmara Municipal. Mais casas e qualidade de vida são as prioridades do Bloco de Esquerda.

Na vida política desde 2006, as autárquicas não são novidade para Bruno Góis. Foi candidato à Câmara de Santarém, em 2013, concelho onde o Bloco de Esquerda conseguiu crescer, mas não o suficiente para eleger um vereador. Agora, em Sintra, se não ganhar as eleições, espera conseguir pela primeira vez que o BE faça parte do executivo. O candidato mais novo à Câmara, com 35 anos, está preocupado com a falta de habitação, "a principal falha do município".

É natural de Santarém, mas já vive há sete anos na Linha de Sintra. Qual a sua relação com o concelho?