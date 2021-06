Caos volta a instalar-se no centro de vacinação de Monte Abraão

Paulo Lourenço Hoje às 17:21 Facebook

Centenas de pessoas aguardam há horas, na tarde desta quarta-feira, numa longa fila para serem vacinadas contra a covid-19, no centro de Monte Abraão, um dos maiores do concelho de Sintra. Num espaço de um mês, esta é a segunda vez em que o caos se instala naquele espaço, motivando muitas queixas dos utentes, que alertam para o risco de contágio devido aos ajuntamentos que se formam.

Depois de, no início de junho, se ter vivido uma jornada igualmente caótica, que motivou mesmo a visita, no dia seguinte, do vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da "Task-Force" para a vacinação contra a covid-19, esta quarta-feira o cenário repete-se, com centenas de pessoas ao sol, a aguardarem pela sua vez. Algumas contam que esperaram quatro horas pela sua vez.

Sílvia Santos, moradora em Belas, contou ao JN que foi surpreendida pela fila que encontrou. "Dirigi-me aos agentes da polícia municipal que estão à porta e eles disseram-me que estavam aqui apenas para manter a ordem pública e que se não quisesse que fosse para casa e viesse mais tarde", conta.

Ao lado, outro utente destaca o risco que há devido ao ajuntamento. "As pessoas tentam proteger-se do sol como podem e, claro, não conseguem manter o distanciamento. Viemos para ser vacinados, mas ainda saímos mais é daqui infetados", sublinha

Funcionária sugere que volte à noite

Muitos dos presentes, que estão marcados para a segunda dose, contam que a situação "está pior" do que na primeira, o que motiva a revolta geral. "Estou a faltar ao trabalho e há pessoas com dificuldade de locomoção nesta espera, é inaceitável", observa Sílvia Santos.

Acrescenta que, há pouco uma funcionária do centro de vacinação esteve na fila a distribuir questionários, mas quando tentou indagar o porquê da situação, apenas obteve como resposta a sugestão para voltar mais tarde. "Disse-me para vir à noite, que pode ser que haja menos gente", referiu.

Outros utentes apontam o fecho de dois centros de vacinação do concelho, Belas e Casal de Cambra, como fator que levou a que houvesse maior concentração de pessoas no Complexo Desportivo de Monte Abraão.

O JN sabe que, neste preciso momento, a Câmara de Sintra está a tentar perceber os problemas no agendamento que motivarão estas situações.