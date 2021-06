Centenas de pessoas mais de duas horas ao sol pela vacinação em Sintra

Paulo Lourenço Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de pessoas estão na manhã desta terça-feira numa longa fila para serem vacinadas contra a covid-19, no centro desportivo de Monte Abraão, em Sintra. Segundo muitos utentes, o encerramento de outros centros de vacinação no concelho levaram a que se gerasse o caos neste.

Como o JN verificou no local, há quem aguarde há mais de duas horas na fila, ao sol e em pé. As críticas são muitas, com alguns dos presentes a queixarem-se que o encerramento os centros de Belas e Casal de Cambra levou a esta concentração em Monte Abraão, onde a fila se prolongava, cerca das 13 horas, por mais de um quilómetro.

Por outro lado, há também queixas de pessoas que fizeram o auto-agendamento, tendo sido encaminhadas para os centros que entretanto encerraram e não foram avisadas.

"Estava marcada para Belas, não recebi qualquer mensagem com a alteração do local, e só hoje quando cheguei lá de manhã, li um papel afixado na porta a dizer que tinha de me dirigir para aqui. Por acaso, eu tenho carro, mas, se não tivesses, seria muito complicado deslocar-me", contou ao JN Maria Gonçalves, que tinha a sua vacina agendada para as 10.54, mas que às 13.15 horas nem perto da entrada do pavilhão tinha ainda chegado.

A revolta e as críticas são comuns a todos os que aguardam pela vez de serem vacinados. "Desorganização", "caos" e "falta de respeito" são expressões muito ouvidas entre a longa fila.