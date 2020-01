Veículo em despiste incendeia-se em posto de combustível no Cacém

Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:45, atualizado às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro incendiou-se no posto de abastecimento da BP no IC19 junto ao Cacém, este domingo, depois de embater contra uma das bombas de gasolina.

O incidente ocorreu pelas 19.55 horas, no sentido Sintra - Lisboa, quando um veículo se despistou à entrada daquele posto no Cacém, no concelho de Sintra, embatendo em duas das cabines de abastecimento.

Três pessoas que seguiram dentro do carro - um rapaz e duas raparigas, entre os 22 e 24 anos - sofreram ferimentos ligeiros devido ao embate e não às chamas. Foram encaminhados para o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), como adiantou, ao JN, Francisco Rosado, comandante da corporação de bombeiros da Agualva-Cacém.

Com 11 operacionais, apoiados por três viaturas, os bombeiros da Agualva-Cacém extinguiram o incêndio.

O trânsito no IC19 está a circular com normalidade em ambos os sentidos.

Segundo o comandante da corporação de bombeiros da Agualva-Cacém, "com a intervenção rápida no local, evitou-se o pior, tendo em conta o tipo de estrutura de que se trata".