Despiste em Sintra faz cinco feridos e corta trânsito

JN/Agências Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste na Estrada Nacional 247, em Colares, concelho de Sintra, provocou, esta quarta-feira, cinco feridos ligeiros e obrigou ao corte da circulação.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa explicou à Lusa que o acidente ocorreu pelas 14.10 horas e envolveu uma viatura ligeira, com cinco ocupantes, que ficaram com ferimentos ligeiros.

A ocorrência obrigou ao corte da circulação, em ambos os sentidos, não havendo previsão para a reabertura ao tráfego.

No local estão elementos dos bombeiros da corporação de Colares, de Almoçageme e da GNR.