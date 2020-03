Dez infetados com Covid-19 em casa de saúde em Sintra

Inês Banha Hoje às 19:11 Facebook

Dez pessoas ligadas à Casa da Saúde da Idanha, no concelho de Sintra, gerida pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, estão infetadas com Covid-19.

A informação foi avançada, na sexta-feira à noite, pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra (CMS), Basílio Horta, num vídeo publicado no Facebook sobre o estado de emergência no concelho.

"Tivemos agora na Idanha um surto de mais oito infetados, já estavam dois", afirmou o autarca. "Estão em causa cerca de mil pessoas", acrescentou Basílio Horta.

Desconhece-se se as pessoas infetadas são utentes e/ou funcionários da Casa da Saúde da Idanha, em Belas, que presta apoios na área da saúde mental, incluindo a psicogeriatria.

Contactada pelo JN, fonte oficial da instituição escusou-se a prestar mais esclarecimento, remetendo todas as informações para as autoridades de saúde. Sublinhou, apenas, que tudo está a ser feito para conter a situação.

No total, o espaço tem, segundo o seu site, lotação de 525 camas divididas em 17 unidades de internamento, quatro residências internas e quatro residências comunitárias de apoio moderado.

Os utentes são essencialmente mulheres, de todas as idades.

Desde 14 de março que as visitas a utentes do centro estavam proibidas. As saídas ao exterior foram igualmente canceladas, "exceto por razões clínicas validadas por médico da Casa de Saúde da Idanha", lê-se numa nota publicada online.

Na ocasião, foram ainda suspensas, "por tempo indeterminado", as consultas externas,

A zona já foi desinfestada por equipas da Autarquia.