Finanças devolvem nove anos de IMI em Sintra

Proprietários de casas em centros históricos de cidades como Porto, Guimarães e Évora querem tratamento igual. Devolução está em curso.

O serviço de finanças de Sintra está a devolver o imposto municipal sobre imóveis (IMI) que os proprietários de casas no centro histórico liquidaram nos últimos nove anos. Este é o primeiro caso em que é devolvido todo o dinheiro pago de forma ilegal desde 2010, pois os outros até agora deferidos só tinham retroatividade de quatro anos, e não de nove.

A devolução retroativa do IMI das zonas classificadas pela UNESCO como património da humanidade está em curso desde o verão em seis cidades, na sequência de uma decisão de dezembro do Supremo Tribunal Administrativo, que o Governo está a cumprir no ano fiscal corrente.