Foco de covid-19 em lar de Sintra com um morto e 26 infetados

O lar de Vale de Lobos, em Almargem do Bispo, concelho de Sintra, regista um total de 24 utentes e dois funcionários infetados com o novo coronavírus. Um dos idosos com covid-19 morreu no dia 25.

Na passada sexta-feira, 16 utentes e dois trabalhadores testaram positivo à covid-19, avança ao JN o vereador com o pelouro da Saúde da Câmara de Sintra, Eduardo Quinta Nova.

Anteriormente, entre 2 e 18 de junho, já tinham sido testados outros oito utentes positivos, aumentando para 26 o total de casos no lar. No dia 25, registou-se o primeiro óbito.

A Câmara de Sintra testou 88 pessoas, 54 utentes e 34 trabalhadores, do lar de Vale de Lobos, "apesar da indicação das autoridades da saúde em só testarmos as pessoas sintomáticas", explica Quinta Nova.

"Entendemos que sempre que haja um indício de infeção devem ser todos testados e foi o que fizemos quando soubemos que havia mais quatro utentes com covid-19. Insistimos com a autoridade de saúde para fazermos mais testes e concordaram que testássemos todos. Se não fizéssemos estes testes estas pessoas, que estavam assintomáticas, continuavam a ser uma cadeia de transmissão para os outros", alerta.