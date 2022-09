Instrutora de equitação morre em despiste de mota em Sintra

Uma instrutora de equitação, imigrante suíça, morreu, sábado de manhã, após um despiste de moto, em Aruil, na freguesia de Almargem do Bispo, em Sintra.

A mulher, de 45 anos, conduzia a moto numa estrada municipal quando terá perdido o controlo da mesma, por razões ainda desconhecidas, e embateu num poste, confirmou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Belas, Álvaro Melo. A vítima mortal trabalhava no picadeiro equestre Dona Maria, em Sintra.

O alerta foi dado pelas 9.38 horas e no local estiveram elementos dos Bombeiros de Belas, a PSP, a GNR e a VMER da Amadora, que ainda fez manobras de reanimação, mas acabou por declarar o óbito no local do acidente.