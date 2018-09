Acidente com dois feridos corta IC-19 junto a RIo de Mouro

Hoje às 09:42 Facebook

Um acidente entre duas viaturas provocou, no sábado à noite, dois feridos ligeiros, no IC-19, junto a Rio de Mouro, estando a circulação a fazer-se pela faixa de segurança.

Segundo disse à Lusa fonte da PSP, o alerta foi dado às 23.58 horas de sábado, tendo o acidente obrigado ao corte das três vias daquele Itinerário Complementar e obrigado ao desvio do trânsito para a berma.

Os dois feridos ligeiros foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra.

No local estão equipas a fazer a remoção das viaturas e a limpeza da via, que, de acordo com a PSP, deverá ficar desimpedida nas próximas horas.