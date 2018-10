Acidente no IC19 com viatura da PSP

Paulo Lourenço Hoje às 13:57, atualizado às 14:11 Facebook

Um acidente no IC19, esta sexta-feira, junto a Algueirão - Mem Martins, envolveu um veículo da PSP e causou dois feridos.

O alerta foi recebido às 13.15 horas.

A colisão entre um veículo ligeiro e uma viatura da PSP causou dois feridos ligeiros, incluindo um agente da polícia.

O acidente ocorreu no sentido Lisboa - Sintra antes da saída para o Fórum Sintra, junto à freguesia de Algueirão - Mem Martins. O trânsito está a circular apenas por uma via, dando origem a uma longa fila de trânsito até à zona do Cacém.