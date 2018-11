Apreendida carrinha que estava a depositar lixo na via pública

Paulo Lourenço Hoje às 11:35 Facebook

A Câmara Municipal de Sintra apreendeu, pela primeira vez, um veículo cujo proprietário estava a preparar-se para depositar lixo de obras e entulho na via pública.

O caso foi confirmado esta quarta-feira ao JN, pelo próprio presidente da Câmara Municipal de Sintra, que já tinha abordado o assunto na assembleia municipal que decorreu segunda-feira. Segundo Basílio Horta, a Polícia Municipal apreendeu uma carrinha no Alto do Forte, em Rio de Mouro, uma zona usada com regularidade para este tipo de depósitos ilegais, que já tinha sido assinalada como uma zona de vigilância prioritária.

Ao que foi possível apurar, os agentes já estavam a observar o carro há algumas horas, quando decidiram aproximar-se do local. Ao fazerem-no, os dois suspeitos puseram-se em fuga, deixando o veículo mo local. Este acabou por ser apreendido ainda com uma parte do lixo.

"O município está a detetar e a multar quem deposita entulho ilegal no espaço público", adiantou ao JN, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, acrescentando que, perante a gravidade que constitui este crime ambiental, "a Polícia Municipal, em determinadas circunstâncias, procede à apreensão dos veículos que transportam, ou depositem, resíduos na via pública".

Coimas já ultrapassam 127 mil euros

O município de Sintra iniciou em setembro, deste ano, uma campanha para apanhar, em flagrante delito, os responsáveis pela deposição ilegal de entulho em espaços públicos.

O alvo são empresas ou indivíduos que se limitam a despejar os entulhos de obras, oficinais ou da sua atividade profissional, junto dos contentores, fora do local adequado ou num qualquer descampado. Este comportamento está agora a ser fortemente fiscalizado no território de Sintra, sendo reforçado nas zonas consideradas mais problemáticas.

Segundo o JN apurou, os números revelam que desde setembro foram aplicadas coimas que podem ultrapassar os 127 mil euros.

O veículo apreendido serve agora de prova, no caso que seguirá os trâmites legais adequados.