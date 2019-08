Atropelamento com fuga provocou três feridos no Cacém

Sandra Alves com Rita Salcedas Hoje às 08:56 Facebook

Um atropelamento com fuga, esta sexta-feira, junto à estação ferroviária de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra, causou três feridos, dois dos quais foram transportados ao hospital.

Os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém receberam o alerta do atropelamento às 6.35 horas.

"O atropelamento ocorreu nas imediações da estação ferroviária, na estrada em direção a Massamá junto ao silo de viaturas, e causou três feridos", explicou ao JN o comandante Francisco Rosado, dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém.

"Os três feridos são duas mulheres com 30 anos e um homem de 27 anos", acrescentou.

Ainda de acordo com o comandante Francisco Rosado, "uma mulher foi transportada para o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e a outra foi levada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) com suspeita de traumatismo".

O homem recusou transporte para o hospital.

O condutor do veículo ligeiro que atingiu as três vítimas fugiu do local. A PSP de Agualva-Cacém tomou conta da ocorrência.

Nas operações de socorro estiveram 11 elementos dos Bombeiros de Agualva-Cacém, com quatro viaturas, a VMER do Hospital Fernando Fonseca e a PSP de Agualva-Cacém.