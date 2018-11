Bloco de pedras cai sobre escada de acesso a praia de Sintra

Paulo Lourenço Hoje às 16:53 Facebook

Um bloco de pedras de grande dimensão caiu esta sexta-feira sobre a escada de acesso à Praia Grande, em Sintra. O local havia sido interditado quinta-feira precisamente pelo risco de derrocada. Esta veio a acontecer menos de 24 horas após a medida preventiva.

Foi na hora certa que a Câmara decidiu interditar a arriba sul da Praia Grande do Rodízio. De acordo com fonte da Autarquia sintrense, a derrocada aconteceu cerca das 15.30 horas de hoje, não se registando qualquer ferido.

A decisão de encerramento surgiu após uma vistoria conjunta da Câmara de Sintra, Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e capitania do porto de Cascais, em 21 de novembro, para avaliar as condições de acesso e visitação às pegadas de dinossauros na arriba com acesso pelo lado de Almoçageme.

Segundo o presidente da Câmara, Basílio Horta, as conclusões preliminarmente disponibilizadas pelos serviços nem apontavam para "um risco imediato", mas, a verdade é que o autarca decretou logo na quarta-feira o encerramento do local.

Basílio Horta, citado pela agência Lusa, salientou que, na qualidade de autoridade municipal de Proteção Civil, deve "intervir com celeridade para proteção de pessoas e bens", designadamente "na iminência de acidente grave ou catástrofe" e situações sem essa dimensão que exijam ações "de prevenção".

O desmoronamento ocorrido na tarde desta sexta-feira acabou por confirmar estes receios, valendo a medida preventiva para evitar um acidente grave, dado o volume do pedregulho que caiu sobre a escadaria.