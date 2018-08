Criança ferida com gravidade em acidente no IC19

Paulo Lourenço Hoje às 22:14 Facebook

Twitter

Uma colisão entre dois veículos, registada ao início da noite deste sábado, no IC 19, junto ao nó do Hospital Amadora-Sintra, deixou uma criança de nove anos ferida com gravidade e causou ainda mais quatro feridos ligeiros, revelou ao JN fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu no sentido Lisboa-Sintra, cerca das 19.45 horas. Da violenta colisão resultaram cinco feridos, que foram transportados ao Hospital Amadora Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.

A criança de nove anos era a que apresentava um quadro mais grave.

Cerca das 22 horas, o trânsito circulava ainda muito condicionado, dando origem a longas filas.