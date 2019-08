Fogo em prédio em Sintra deflagrou durante discussão entre casal

Inês Banha Hoje às 16:04 Facebook

A mulher que, na sexta-feira à noite, morreu durante um incêndio num prédio na Estrada Marquês de Pombal, em Rio de Mouro, concelho de Sintra, estaria a discutir com o marido, na cozinha, quando as chamas deflagraram.

Ao que o JN apurou, o casal, com cerca de 50 anos, terá estado a jantar num café nas proximidades de casa e, já na sua habitação, no quarto piso de um edifício de nove andares, começou a discutir. A mulher terá então atirado vários eletrodomésticos pela janela.

A altercação chamou a atenção dos vizinhos, que acabaram por chamar a PSP. Quando esta chegou ao local, a mulher terá aproveitado o facto de haver diluente no chão da cozinha, atualmente em obras, para pegar fogo ao apartamento e saltar pela janela. Ao contrário do que foi dito inicialmente por fonte da PSP, a vítima não terá saltado em desespero para fugir às chamas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 23.05 horas e, no local, estiveram 52 operacionais e 16 veículos, entre bombeiros, meios de socorro e autoridades policiais.

Ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, Francisco Rosado, precisou que o fogo causou ainda dois feridos ligeiros: um agente da PSP, assistido por inalação de fumo, e um popular, que se emocionou com a situação. Nenhum foi transferido para o hospital.

Já o marido da única vítima mortal não sofreu qualquer ferimento.