Fogo no sexto andar de um prédio no Cacém fere idoso e desaloja família

Um incêndio num apartamento no Cacém, na tarde desta quinta-feira, provocou ferimentos num idoso e deixou desalojada uma família.

O alerta para as chamas num apartamento no sexto piso, numa torre habitacional de 10 andares, na Rua Cidade de Omura, no Casal do Cotão, Cacém (Sintra), foi dado às 17.18 horas e levou à retirada de todos os moradores.

Ao JN, o comandante da corporação de bombeiros da Agualva - Cacém, Vítor Eusébio, adiantou que o incêndio terá deflagrado na sala da habitação. Apesar de ter sido extinto pelas 19 horas, ainda nenhum morador pôde regressar ao prédio.

Um homem de 75 anos, um dos moradores do apartamento afetado, foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra devido à inalação de fumos, de acordo com informação disponibilizada pelo INEM.

No local estiveram, além da viatura médica de emergência do Hospital Amadora-Sintra, os bombeiros da Agualva-Cacém e os de Queluz, com nove viaturas e 22 operacionais.