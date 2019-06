Homem morre atropelado por camião betoneira em Sintra

Augusto Correia Hoje às 15:03, atualizado às 15:36 Facebook

Um homem morreu atropelado por uma viatura pesada, esta segunda-feira, em Terrugem. Vítima foi colhida por um camião betoneira.

O sinistro foi registado às 13.24 horas, desta terça-feira, para um atropelamento na EN247, em Terrugem Sintra. A vítima, um homem com cerca de 65 anos, foi colhida por um camião betoneira, numa zona sem passadeira.

"Quando chegámos ao local, a vítima estava com uma perna presa debaixo da viatura e de barriga para baixo", disse ao JN o comandante dos Bombeiros de Sintra, Ricardo Silvestre. "O médico do INEM declarou o óbito no local", acrescentou.

O condutor do pesado sentiu-se mal e foi assistido pelos bombeiros, que solicitam apoio psicológico ao INEM. Foi feito um contacto telefónico, suficiente para acalmar o homem e não foi necessária a presença física dos psicólogos.

A EN247 está cortada ao trânsito, nos dois sentidos. Por volta das 15.30 horas os bombeiros estavam a finalizar os trabalhos, ficando a reabertura da via dependente de ordens das autoridades policiais no local.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntário de Sintra, que deslocaram 15 operacionais e cinco viaturas, e os Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, que mobilizaram oito homens e dois veículos, mas acabaram por ser desmobilizados.

Foi ativada, ainda, uma viatura do INEM e a GNR, cujo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) foi destacado para averiguar as causas do sinistro.