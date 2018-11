Hospital Amadora Sintra ganha 348 lugares de estacionamento

Paulo Lourenço Hoje às 18:11 Facebook

A Câmara Municipal da Amadora vai construir 348 novos lugares de estacionamento para os utentes do Hospital Fernando da Fonseca, na área que já era usada como parque de estacionamento informal. O JN apurou que o parqueamento será gratuito.

A Câmara da Amadora anunciou esta sexta-feira a assinatura de um protocolo com a administração do Hospital Amadora Sintra para a construção do novo parque de estacionamento, dotando o espaço de uma maior segurança.

Esta medida era considerada urgente pelos utentes daquele que é um dos maiores hospitais da Área Metropolitana de Lisboa, que serve os concelhos de Amadora e Sintra, o que representa um universo de meio milhão de pessoas.

No exterior, existe um espaço com lugares de estacionamento, só que estes são manifestamente poucos para a afluência de pessoas aquela unidade, sobretudo durante as horas de consulta externa e visitas. Até agora, a solução adotada por muitos é deixar o carro no lado oposto, num terreno baldio, que, em dias de chuva, fica constantemente enlameado.

A Autarquia reconhece esta carência, na medida "em que é necessário salvaguardar o estacionamento para os utentes dos serviços de urgência, bem como para veículos de emergência e transporte de doentes"

No terreno afeto ao hospital serão construídos pela Câmara Municipal da Amadora 348 lugares de estacionamento, numa obra cujo prazo de execução é de 60 dias. As obras arrancaram esta semana, pelo que em fevereiro, o novo parque deverá estar construído.

Ao que o JN apurou, junto de fonte da Autarquia, o protocolo prevê que os novos lugares sejam gratuitos.