Incêndio em Sintra e Cascais: As reações na Internet

Tiago Rodrigues Hoje às 02:17 Facebook

Twitter

Um incêndio de grandes proporções está a ser combatido por quase 600 bombeiros, esta madrugada, em Sintra e Cascais. As reações na Internet não tardaram a surgir.

Primeiro foi o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, que reagiu, por volta das 01 horas, na rede social Facebook com uma publicação em que pede para "manter a calma e confiar nos nossos bombeiros".

Cerca de meia hora depois, o autarca voltou a publicar uma fotografia na sua página, a dar conta da presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Câmara de Sintra.

Pelas 02.30 horas, o presidente da Autarquia afirmou que a situação em Sintra estava "controlada".

Também o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, disse "estar a acompanhar" a situação, na sua página de Facebook.

Por volta das 02.10 horas, o autarca voltou a reagir, desta vez com um texto em que afirma estar "na linha da frente para garantir que tudo será feito para manter as nossas gentes em segurança". Carlos Carreiras apelou "a todos para que se mantenham em segurança e que respeitem todas as indicações das forças de proteção civil".

Ainda no Facebook, foram surgindo vários vídeos de habitantes da zona, mostrando as chamas.