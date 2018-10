Mais de 400 bombeiros combatem "incêndio grave" em Sintra

Tiago Rodrigues e Ana Regina Ramos com Lusa Ontem às 23:43 Facebook

Um incêndio que deflagrou pelas 22.50 horas deste sábado, na zona da Peninha, na serra de Sintra, está a mobilizar quase 400 bombeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa informou à Lusa, as chamas lavram numa zona de mato, na serra, mas ainda não era possível confirmar se afetava também povoamentos florestais, uma vez que "os meios de socorro ainda estão a ser mobilizados" para o local.

Contactados pelo JN, os Bombeiros Voluntários de Sintra confirmam que a situação "é grave" e que estão "a dar o melhor para evitar que as chamas se aproximem das habitações".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já estará no local, segundo refere a TVI24.

Entretanto, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, reagiu na rede social Facebook com uma publicação em que pede para "manter a calma e confiar nos nossos bombeiros".

No local, estão 409 bombeiros e 121 viaturas. A mesma fonte do CDOS admitiu que se encontravam em marcha para o local "mais meios de corporações de Sintra e de outros concelhos".

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.