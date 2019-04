Novos espaços para visitar na Quinta da Regaleira este verão

Paulo Lourenço Hoje às 12:24 Facebook

O segundo piso do emblemático Palácio da Quinta da Regaleira, em Sintra, vai ser reaberto este verão depois das obras de restauro. A intervenção de valorização e recuperação de um dos mais imponentes monumentos da vila histórica implicou um investimento de cerca de 170 mil euros.

As nove salas e as escadas de acesso ao segundo piso do Palácio da Quinta da Regaleira estão a ser restauradas. O espaço vai ser reaberto este verão e os visitantes vão poder desfrutar desta nova zona, onde vão conhecer a sala Lusíada, com pormenores de pedra esculpida e frescos alusivos a passagens de "Os Lusíadas".

O restauro de todos os interiores envolve também as caixilharias, janelas e portadas em madeira. Engloba ainda a colocação de calçada no largo fronteiriço ao palácio e zona envolvente à capela, acabando assim com o piso em terra.

"Este é um espaço único onde a História, a Cultura e a Natureza se juntam em perfeita simbiose num só", sublinha o presidente da Câmara Municipal e Sintra, a propósito da aposta "na conservação deste emblemático espaço e no contínuo melhoramento das condições de acolhimento dos visitantes"

A Quinta da Regaleira constitui um dos mais surpreendentes monumentos da serra de Sintra. Situada no termo do centro histórico da vila, foi construída entre 1904 e 1910, no derradeiro período da monarquia.