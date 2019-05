Onda de calor fecha estradas da Serra de Sintra no fim de semana

A decisão surge na sequência do Alerta Laranja para o Distrito de Lisboa emitido pelo CDOS (Centro Distrital de Operações de Socorro) de Lisboa devido às elevadas temperaturas para os próximos três dias. Continua a poder circular veículos de moradores e de empresas aí sedeadas, transportes públicos de passageiros, veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil. A Serra de Sintra integra uma região de proteção classificada de muito sensível ao risco de incêndio florestal, caracterizada por uma elevada número de visitantes. Torna-se assim fundamental acautelar a sua proteção, manutenção e conservação considerados objetivos do interesse público, de âmbito mundial, nacional e municipal.

Foto: Arquivo

30 Maio 2019