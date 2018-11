Risco de derrocada obriga a evacuar edifício em Sintra

Paulo Lourenço Hoje às 19:32 Facebook

A Proteção Civil de Sintra procedeu, ao final da tarde desta terça-feira, à selagem um imóvel na Travessa João de Deus, no centro de Sintra, por risco de derrocada. No edifício, composto por quatro frações, habitam seis pessoas, que temporariamente vão ficar desalojadas.

A decisão de retirar as pessoas foi tomada pelo próprio presidente da Câmara Municipal de Sintra, com base num relatório da Proteção Civil Municipal. "Quando está em causa a segurança das pessoas, não podemos hesitar", disse ao JN, Basílio Horta.

Fonte da Autarquia adiantou ao JN que o imóvel em questão apresenta "fissuras importantes na empena virada para a rua André Albuquerque, que se tornaram visíveis a olho nu e que aumentaram de extensão em sequência das últimas chuvadas".

Por outro lado, o piso interior do Rés-do-Chão Esquerdo apresenta um desnível superior a cinco centímetros, fissuras ao nível das ombreiras das portas e cantarias seccionadas, a par de janelas igualmente fora de esquadria. Perante este cenário, há a suspeita do imóvel se encontrar "descalço" nas suas fundações, pelo que foi decidida a sua evacuação.



Segundo a mesma fonte, o imóvel foi selado pelos serviços da Proteção Civil e "só voltará a reabrir quando estiverem reunidas todas as condições de segurança para salvaguarda de pessoas e bens".

Os seis habitantes do prédio vão ficar temporariamente em casa de familiares, pelo que não houve necessidade de proceder ao seu realojamento.