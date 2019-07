JN Hoje às 20:56 Facebook

Uma pessoa ficou ferida com gravidade, ao final da tarde deste domingo, num acidente no IC19, junto à curva do Palácio de Queluz, confirmou ao JN fonte dos Bombeiros de Queluz.

A colisão ocorreu no sentido Sintra-Lisboa e provocou ainda dois feridos ligeiros. A circulação está condicionada.

Segundo o site da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 19.30 horas e, no local, estão 14 elementos apoiados por seis viaturas.