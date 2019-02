Uma pessoa morreu em queda no Cabo da Roca

Hoje às 12:38 Facebook

Uma pessoa morreu hoje de manhã no Cabo da Roca, em consequência de uma queda na zona de arribas do litoral de Sintra. Meios no local a tentar recuperar o corpo.

Os bombeiros foram alertados às 11.11 horas para a queda de uma pessoa na zona do Cabo da Roca, não tendo sido revelado mais dados sobre a vítima, disse fonte do comando distrital de operações de socorro (CDOS) de Lisboa.

No local encontram-se elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Autoridade Marítima Nacional e dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, num total de 13 operacionais apoiados por seis viaturas, avançou o CDOS.