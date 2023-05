Criança de 12 anos morre ao cair de 13.º andar em Sintra

Paulo Lourenço Hoje às 17:17, atualizado às 18:54 Facebook

Uma criança de 12 anos morreu depois de cair da varanda de um prédio na Tapada das Mercês, no concelho de Sintra, na tarde desta sexta-feira.

A vítima, que vivia no número 1 da Rua Fernando Lopes Graça, na Tapada das Mercês, em Sintra, caiu de uma varanda do 13.º andar. A queda, cujos contornos estão a ser investigados, deu-se nas traseiras do prédio.

O jovem caiu numa zona de garagens com acesso pela Rua Almada Negreiros e terão sido as pessoas que estavam no local a dar o alerta, cerca das 17 horas.

A vítima, que frequentava uma escola nas imediações, estaria em casa com um ou mais irmãos, apurou o JN no local. Os pais não se encontravam na habitação.

Os Bombeiros Voluntários de Algueirão e Mem Martins foram os primeiros a chegar ao local, encontrando a vítima em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Amadora Sintra.

Pelas 18.30 horas, o corpo permanecia no local vedado à circulação, aguardando-se a chegada das autoridades para investigação. O cadáver da vítima só será retirado depois de as autoridades apurarem, nas primeiras diligências, o que esteve na origem da queda, se foi acidental ou não.

Estiveram nas operações de socorro duas viaturas com quatro elementos dos bombeiros, bem como o INEM e a PSP.