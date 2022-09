Jovem morre a tentar recuperar drone em praia de Sintra

JN Hoje às 21:09 Facebook

Um jovem de 22 anos, de nacionalidade filipina, morreu esta tarde de segunda-feira, na praia do Louriçal, uma praia não vigiada no concelho de Sintra, depois de alegadamente ter entrado na água para recuperar um drone que havia caído, acabando por desaparecer no mar, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta para o desaparecimento de uma pessoa na praia do Louriçal, foi recebido pelas 15.50 horas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima, foram "ativados de imediato" elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, para efetuar buscas no local.

"A vítima, um jovem de 22 anos, de nacionalidade filipina, foi encontrada já sem vida junto a uma zona rochosa de difícil acesso face às condições meteorológicas que se faziam sentir, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais conseguido recuperar e transportar o corpo para a marina de Cascais, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde", lê-se no comunicado.

Segundo a Autoridade Marítima, o jovem encontrava-se a operar um drone na praia do Louriçal, acompanhado por um amigo, tendo entrado na água para tentar recuperar o equipamento que havia caído devido ao vento que se fazia sentir no local, acabando por desaparecer no mar.