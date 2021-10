Dominado incêndio combatido por mais de 170 operacionais em Sintra

Sofia Cristino Hoje às 17:16 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões, que estava a ser combatido em Almornos, no concelho de Sintra, desde as 15.40 horas desta quinta-feira, já foi dominado.

Álvaro Melo, comandante dos Bombeiros de Belas, disse ao JN que o incêndio foi dominado pelas 18.05 horas. Avançou ainda que evacuaram famílias de três casas "por uma questão de precaução porque o fogo esteve perto das habitações".

"Incialmente foi um incêndio de grandes dimensões, com duas frentes ativas na zona do mato, mas felizmente já está dominado. As pessoas já estão a regressar a casa", avançou ainda.

No local estavam, pelas 17 horas, cinco meios aéreos, mais de 170 operacionais e 48 veículos desta e de outras corporações de bombeiros, avançou ainda o CDOS de Lisboa.