Mulher morre atropelada por camião em Sintra

Uma mulher morreu atropelada por um camião, esta segunda-feira de manhã, em Sintra.

O acidente ocorreu cerca das 8.10 horas da manhã desta segunda-feira, junto à estação da CP, na avenida Miguel Torga, na Tapada das Mercês, em Sintra, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa.

Fonte do comando da PSP de Lisboa confirmou a morte da mulher, de 54 anos. As autoridades estão no local a averiguar as circunstâncias do atropelamento.

Não foi possível confirmar, ainda, a informação de que o atropelamento teria ocorrido numa passadeira e que o condutor do veículo estaria fugido. "Estamos ainda no local a averiguar", disse fonte do comando da PSP de Lisboa.