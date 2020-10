Pescador morre na praia das Maçãs em Sintra

Hoje às 21:45 Facebook

Um homem de 71 anos morreu quando se encontrava a pescar na praia das Maçãs, em Colares, depois de alegadamente se ter sentido mal e perdido os sentidos.

De acordo com a informação divulgada esta sexta-feira à noite pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado às 12.46 horas.

Para o local deslocaram-se a Polícia Marítima de Cascais, os Bombeiros Voluntários de Colares e o INEM, com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A Policia Marítima identificou duas testemunhas que assistiram ao incidente e o óbito foi declarado no local pelo INEM. Desconhecendo-se, no entanto, as causas da morte.

Em comunicado, a AMN adiantou que foi a Polícia Marítima de Cascais a tomar conta da ocorrência.