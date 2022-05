PSP investiga caso de recém-nascido encontrado sozinho em prédio

A PSP está a investigar as circunstâncias em que um recém-nascido, com poucas horas de vida, foi encontrado, na tarde de sexta-feira, sozinho num carrinho de bebé, dentro de um prédio em Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

Francisco Rosado, comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, confirmou, este sábado, ao JN que o bebé foi encontrado bem cuidado e sem qualquer sinal de maus-tratos. "Estava dentro do carrinho e até com o cinto de segurança ativado", explicou.

Ainda de acordo com o mesmo responsável, os operacionais perceberam que o bebé tinha sinais de corte recente do cordão umbilical, o que leva a pressupor que teria cerca de duas horas de vida.

Depois de observado no local, também pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Cascais, o recém-nascido foi levado para o Hospital Amadora-Sintra, onde se encontra ainda.

Entretanto, a PSP terá conseguido já chegar à mãe da criança, que deverá agora esclarecer o motivo do bebé ter sido deixado sozinho no carrinho no interior do prédio. Tudo indica, porém, que não se tratará de um caso de abandono tradicional.