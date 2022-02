Uma pessoa morreu após ter sido atropelada por um carro ao final da tarde desta terça-feira, na freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

O alerta foi dado às 19.31 horas.

No local estiveram os Bombeiros de Algueirão-Mem Martins, o INEM do Hospital Amadora-Sintra, um veículo de intervenção psicológica do INEM e a PSP. Ao todo, estiveram cinco veículos e dez operacionais na ocorrência.