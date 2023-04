Autoridades fazem buscas em praia de Torres Vedras por pessoa desaparecida no mar

JN/Agências Hoje às 20:08 Facebook

A Polícia Marítima, os bombeiros e proteção civil de Torres Vedras estão a realizar buscas na praia de Santa Rita, depois de uma pessoa ter sido vista a pedir assistência no mar, disse o comandante da Capitania de Peniche.

Em declarações à Lusa, Artur Simas Silva adiantou que o alerta foi dado por um popular pelas 15.40 horas para o número nacional de emergência 112, indicando que uma pessoa tinha sido vista "a esbracejar dentro de água" a pedir assistência, depois de ter estado a molhar os pés no mar.

De imediato, foram acionados meios para o local, nomeadamente um helicóptero da Força Aérea e a embarcação salva-vidas de Peniche.

Por terra, as buscas estão a ser efetuadas por meios da Polícia Marítima, bombeiros e proteção civil de Torres Vedras.

Além do meio aéreo, pelas 18.40 horas estavam no local 14 operacionais e quatro viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet.