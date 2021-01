Catorze mortos no surto do hospital de Torres Vedras

JN/Agências Hoje às 15:16 Facebook

O surto de covid-19 associado ao hospital de Torres Vedras registou 15 novos casos positivos, aumentando para um total de 172 casos confirmados, segundo o mais recente boletim epidemiológico do concelho.

De um total acumulado de 172 infetados que o surto do hospital de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, atingiu, 135 são casos positivos ativos, 14 morreram e 23 recuperaram.

Por comparação a sexta-feira, aumentou o número de casos positivos ativos (mais 15), de recuperados (de 12 para 23) e de mortes (de 11 para 14).

Baseando-se nos dados reportados pelo delegado de saúde e divulgados no boletim epidemiológico do concelho, fonte oficial do município esclareceu que o total de casos de infeção engloba utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.

Os primeiros casos surgiram na semana do Natal, acrescentou.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã, e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.

